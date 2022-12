La Città Metropolitana di Messina ricerca immobili da destinare a Istituti secondari di secondo grado e/o uffici nel Comune di Messina per ospitare temporaneamente l’attività didattica e istituzionale per i plessi interessati da lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico, nell’ambito dei piani di investimento PNRR e di altre linee di finanziamento.

All’Albo Pretorio e nel sito dell’Ente è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/01/2023, al seguente indirizzo: Città Metropolitana di Messina - IV Direzione “Servizi Tecnici Generali - Servizio Edilizia Metropolitana”, via XXIV Maggio 98122, Messina.

La documentazione potrà essere recapitata all’Ufficio Protocollo Generale, presso il Palazzo degli Uffici di Via XXIV Maggio, o inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo [email protected].

Le caratteristiche, le specifiche tecniche e funzionali dell’immobile/i e tutte le informazioni per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono visionabili al seguente link: https://www.cittametropolitana.me.it/albopretorio/dettaglio.aspx?atto=33396

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Rosario Bonanno, Responsabile del Servizio Edilizia Metropolitana della IV Direzione “Servizi Tecnici Generali”.