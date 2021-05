Le sirene, la notte illuminata da armi mortali, l'angoscia di essere colpiti, la speranza che il sistema di difesa anti-missile entri in azione: questo è quello che provano le famiglie israeliane nelle loro notti.Più di 1.000 missili lanciati dai terroristi, silenzio assordante da parte delle istituzioni europee, dell’Onu e di troppi governi sulla violenza islamista. Aspetto una FERMA CONDANNA di questa aggressione anche da parte del governo italiano. Lunga vita a Israele che difende il proprio diritto di esistere, viva la pace e la convivenza fra i popoli.

Proseguono le dichiarazioni provocatorie messe in bocca a Matteo Salvini dallo staff "bestiale" agli ordini di Luca Morisi, come dimostra l'ultimo esempio sopra riportato.

Dopo aver evidentemente registrato in maniera positiva le violente reazioni ricevute in risposta alle precedenti "bestialità" da lui riproposte sui suoi profili social, Matteo Salvini (o chi per lui) ha deciso di ritenere utile, per promuovere il suo consenso, proseguire su tale strada.

Da parte di Salvini utilizzare lo scontro a fuoco tra Gaza e Israele, dopo che tre giorni di bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza hanno fatto registrare tra i palestinesi 43 morti, tra cui 13 bambini e tre donne, e quasi 300 feriti (secondo il Ministero della Salute palestinese), per esasperare la contrapposizione politica interna all'Italia e anche al Governo di cui fa parte, perché ciò gli porterà un aumento dei consensi, è lo specchio di una miseria umana e intellettuale che fa addirittura ribrezzo, perché specula sulla vita delle persone... palestinesi e israeliani, sia ebrei che arabi.

Israel are not just attack Gaza with bombs and kill civilians.They also kicking people out of their own houses in SheikJarrah neighborhood! This is ethnic cleansing. illegal settlements and forced eviction that israel do in palestine !! #GazaUnderAttack pic.twitter.com/Fv5wPLvCOt