Il Monza di Palladino, ha dominato la scena dell’incontro ed ha battuto con un perentorio 3-1 l’Hellas Verona, ormai in zona-retrocessione. Il protagonista della gara è stato Colombo, autore di due pregevoli reti. Giocatore, preso in prestito dal Milan, che lo scorso anno giocava nel Lecce. Caldirola, ha siglato la terza rete bianzola. Per il Verona, invece, il goal della bandiera è stato siglato da Folorunsho. Gli scaligeri, dopo un’inizio di stagione promettente, ora navigano in cattive acque, mentre il Monza è ben posizionato in classifica ed è riuscito ad agguantare la Lazio a quota 16 punti in graduatoria. Una vittoria doppiamente importante, anche perchè ottenuta in trasferta.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz (30′ Hien), Terracciano; Faraoni (30′ st Tchatchoua), Folorunsho, Duda, Lazovic (20′ st Ngonge), Doig (1′ st Hongla); Bonazzoli (30′ st Saponara), Djuric. Allenatore: Baroni

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola, Kyriakopoulos; Gagliardini (40′ st Akpa Akpro), Pessina; Ciurria (14′ st Birindelli), Colpani (21′ st Bondo), Vignato (21′ st Carboni); Colombo (40′ st Dany Mota). Allenatore: Palladino

Arbitro: Collu

Marcatori: 41′, 28′ st Colombo (M), 39′ st Caldirola (M), 41′ st Folorunsho (H)

Ammoniti: D’Ambrosio (M), Colombo (M), Faraoni (H)