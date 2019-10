Dstyle, l'occhiale italiano tra Dubai ed altri progetti di qualità

Gusto e lusso, eleganza e stile. Sono queste le prerogative delle creazioni Dstyle, sempre più speciali e ricercate.

L'artigiano degli occhiali più amati dai Vip e più famosi all'estero è Domenico Auriemma.

Dstyle si prepara ad una nuova entusiasmante stagione con nuovi grandi progetti.

Il brand, in questo 2019, sarà di nuovo a Dubai con la nuova edizione della Fashion Week. Il mercato arabo è ormai pazzo dei prodotti di questo marchio.

Ma non finisce qui. Bollono in pentola nuove cose con Debora Scalzo. Dopo la nuova linea di occhiali Dstyle firmata da lei, il noto stilista dell'ottica ha in serbo altre sorprese in tal senso.

Scrittrice, autrice, sceneggiatrice, la Scalzo intende anche proseguire la fortunata collaborazione, e presto arriveranno altre interessanti notizie.

Insomma, Domenico Auriemma continua la sua ascesa, il brand Dstyle è più forte che mai!