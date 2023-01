Con Massimiliano Nicolini, reponsabile R&D di Olitec il laboratorio di ricerca di Olimaint e membro del Metaverse Sandard Forum ci inoltriamo alla scoperta di cosa oggi è possibile fare con le applicazioni VRO e quindi con il metaverso.

Applicazioni del metaverso

Il metaverso è stato sviluppato per offrire una dimensione digitale in cui le persone possono interagire e sperimentare cose in modo simile a come lo fanno nella vita reale, ma con alcune differenze importanti. Ad esempio, il metaverso offre la possibilità di sperimentare cose che non sarebbero possibili nella vita reale a causa di limitazioni fisiche, geografiche o economiche. Inoltre, il metaverso offre la possibilità di creare ambienti personalizzati e di modificare facilmente l'ambiente in modo da soddisfare le esigenze dei partecipanti. Infine, il metaverso offre la possibilità di creare una comunità globale di persone che possono interagire e condividere interessi e passioni comuni, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Ecco alcune applicazioni del metaverso:

Giochi di ruolo online: i giochi di ruolo online spesso utilizzano il concetto di metaverso per descrivere l'ambiente virtuale in cui i giocatori interagiscono e svolgono le loro attività.

Esperienze di realtà virtuale a 360 gradi: le esperienze di realtà virtuale a 360 gradi consentono ai partecipanti di immergersi in un mondo virtuale e di esplorare l'ambiente in modo simile a come lo farebbero nella vita reale.

Piattaforme di social media immersive: alcune piattaforme di social media stanno sviluppando ambienti virtuali in cui gli utenti possono creare il loro avatar e interagire con gli altri in modo simile a come lo farebbero sui social media tradizionali, ma in un ambiente virtuale.

Mondo virtuale per conferenze e incontri: alcune aziende stanno utilizzando il metaverso per organizzare conferenze e incontri aziendali in ambienti virtuali, permettendo ai dipendenti di partecipare da qualsiasi luogo.

Terraformazione di pianeti e colonizzazione di mondi virtuali: alcune organizzazioni stanno sviluppando progetti ambiziosi per terraformare pianeti e colonizzare mondi virtuali, con l'obiettivo di creare una nuova dimensione di esplorazione e sperimentazione.

Il metaverso in ambito medico

Il metaverso in ambito medico si riferisce all'utilizzo di tecnologie di realtà virtuale o aumentata per creare un ambiente virtuale dove i medici possono eseguire procedure o addestrarsi, o dove i pazienti possono ricevere terapie o supporto psicologico.

Esistono diverse applicazioni del metaverso in medicina, come ad esempio:

Addestramento dei medici: il metaverso può essere utilizzato per creare scenari di addestramento realistici dove i medici possono praticare procedure o affrontare situazioni di emergenza.

Riabilitazione: il metaverso può essere utilizzato per fornire terapie riabilitative ai pazienti, ad esempio per aiutare le persone con problemi di deambulazione a riprendere a camminare.

Supporto psicologico: il metaverso può essere utilizzato per fornire terapie psicologiche ai pazienti, ad esempio per aiutare le persone con fobia o ansia a superare i loro problemi.

Procedure mediche: il metaverso può essere utilizzato per eseguire procedure mediche, ad esempio per eseguire interventi chirurgici o per fare diagnosi.

In generale, il metaverso in ambito medico rappresenta un importante strumento per migliorare la formazione dei medici, offrire terapie innovative e supportare i pazienti durante il processo di guarigione.

Il metaverso per la formazione

Il metaverso può rivelarsi utile per creare ambienti di apprendimento virtuali dove gli studenti possono esplorare e interagire con i concetti in modo più coinvolgente rispetto alla semplice lettura di un libro o all'ascolto di una lezione.

Gli ambienti di formazione virtuali possono includere elementi interattivi come video, quiz, simulazioni e giochi che possono aiutare gli studenti a comprendere meglio i concetti e a metterli in pratica. Inoltre, gli ambienti di formazione virtuali possono essere accessibili da qualsiasi luogo, il che significa che gli studenti possono imparare a loro piacimento, senza essere vincolati a orari o luoghi specifici.

Ci sono anche diverse piattaforme di formazione virtuale che offrono corsi online con componenti di realtà virtuale o aumentata, che possono fornire un'esperienza di apprendimento ancora più coinvolgente.

In generale, il metaverso può rappresentare un importante strumento per la formazione, poiché permette di creare ambienti di apprendimento realistici e interattivi che possono aiutare gli studenti a comprendere meglio i concetti e a metterli in pratica.

Il metaverso per l'intrattenimento

Il metaverso può essere utilizzato per l'intrattenimento in diversi modi. Ad esempio, gli utenti potrebbero esplorare ambienti virtuali, giocare a giochi online, partecipare a eventi o feste virtuali, o anche semplicemente socializzare con altri utenti in un ambiente virtuale. Il metaverso può anche essere utilizzato come piattaforma per la creazione e la distribuzione di contenuti artistici, come musica, film e performance dal vivo.

Il metaverso per il turismo

Gli utenti potrebbero utilizzare il metaverso per esplorare luoghi e monumenti in modo virtuale, senza doversi spostare fisicamente. In questo modo, il metaverso può diventare una sorta di "destinazione turistica" a sé stante, con attrazioni e punti di interesse digitali. Inoltre, il metaverso può essere utilizzato per organizzare visite virtuali di luoghi reali, fornendo agli utenti l'opportunità di esplorare i luoghi da una prospettiva unica e immersiva. Inoltre, il metaverso può essere utilizzato per creare esperienze di viaggio personalizzate, adatte alle esigenze e ai desideri di ogni singolo utente.

Il metaverso per il design

Gli artisti e i designer possono utilizzare il metaverso come piattaforma per la creazione e la presentazione di progetti e concept, offrendo agli utenti l'opportunità di esplorare e interagire con essi in modo immersivo. Inoltre, il metaverso può essere utilizzato come strumento di prototipazione e di test per il design di prodotti e ambienti, permettendo ai designer di valutare l'impatto e la funzionalità dei loro progetti in modo realistico. Inoltre, il metaverso può essere utilizzato come piattaforma per la formazione e la diffusione di conoscenze nel campo del design, offrendo agli utenti l'opportunità di imparare e sperimentare in modo interattivo.

Relazione tra metaverso e NFT: gli oggetti presenti nella realtà virtuale possono avere un valore

Gli NFT (non-fungible token) sono token digitali che rappresentano la proprietà di un bene digitale unico, come un'opera d'arte, un oggetto virtuale in un gioco o un terreno in un mondo virtuale. In alcuni casi, gli NFT sono stati utilizzati per rappresentare la proprietà di beni all'interno del metaverso. Ad esempio, è possibile acquistare un NFT che rappresenti la proprietà di una casa o di un negozio in un mondo virtuale, o di un oggetto virtuale all'interno di un gioco di ruolo online. In questo modo, gli NFT possono essere utilizzati per creare un sistema di proprietà all'interno del metaverso, simile a come funzionano i diritti di proprietà nella vita reale.

L'impatto del metaverso nella vita quotidiana

Il metaverso potrebbe avere un impatto significativo sulla nostra vita quotidiana in diversi modi. Ad esempio, il metaverso potrebbe offrire nuove opportunità per l'intrattenimento, il turismo e il lavoro, consentendo agli utenti di esplorare mondi virtuali e di interagire con essi in modo immersivo. Inoltre, il metaverso potrebbe diventare una piattaforma per la creazione e la distribuzione di contenuti, offrendo agli utenti l'opportunità di essere parte di una comunità globale di creatori di contenuti. Il metaverso potrebbe inoltre avere un impatto sulla nostra vita sociale, offrendo nuove opportunità per la socializzazione e il networking. Tuttavia, è ancora difficile prevedere in che modo il metaverso potrà rivoluzionare effettivamente le nostre vite e quali saranno gli impatti a lungo termine di questa tecnologia.