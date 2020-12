La vitamina D è in grado di stimolare alcune sostanze che possono avere un'azione efficace di contrasto contro alcuni patogeni, specialmente a livello polmonare.

Non aggiungere all'alimentazione il supporto di vitamina D, specialmente nei paesi con più sole che rispetto a quelli del Nord dovrebbero favorirne spontaneamente la produzione, può essere stato uno dei motivi che ha causato più contagi e decessi da Covid in Spagna, Italia e altri Paesi del sud Europa?

I pazienti Covid, tra l'altro, presentano spesso fratture vertebrali, un marker di fragilità e di suscettibilità al virus.

La vitamina D prodotta in risposta all'azione dei raggi solari dovrebbe essere integrata in molti pazienti, in quanto le evidenze cliniche della sua azione benefica sono ampiamente dimostrati. Esistono però approcci diversi a seconda delle strutture sanitarie e dei medici.

Alessandro Visca sulla rivista Medico e paziente ha riportato un'interessante intervista video con il professor Andrea Giustina, ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Credo che sia davvero interessante e da ascoltare, anche perché Alessandro Visca è un giornalista attento e di ottime capacità professionali.

