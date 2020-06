Johnny Depp ha lanciato un emozionante messaggio dopo la tragica morte di George Floyd, condividendo sui social un video in cui canta "The Times They Are A-Changin".

L'attore ha spiegato che la canzone di Bob Dylan rispecchia il momento che l'America sta vivendo.

Due mesi prima che il mondo fosse sconvolto dall'assassinio di JFK nel novembre 1963, Bob Dylan si mise ascrivere una canzone... Aveva un'idea in mente, che gli era venuta poche settimane prima del tragico assassinio di Kennedy. Era la canzone che sarebbe divenuta il simbolo delle canzoni di protesta: "The Times They Are A-Changin". Una canzone, quella di Dylan che si adatta a quanto accaduto con la Covid-19, inoltre, alla vicenda di cui è stato vittima George Floyd... si applica a quanto è accaduto in passato, a quanto accade adesso e a quanto accadrà in futuro. ...Prendiamoci un momento per ricordare il sacrificio dell'eroico George Floyd e guardare con speranza ai cambiamenti che la sua tragica morte causerà. E salutiamo il profeta Bob Dylan e il sogno di cambiamento che ha ispirato allora, adesso e in seguito... Il suo impatto è quello di Shakespeare, Marlowe, Hunter Thompson, Marlon Brando, Woody Guthrie, William Blake, Picasso, Bach e Mozart.La canzone di Dylan deve essere tenuta a mente, SEMPRE!