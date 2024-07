La consigliera comunale di Conegliano Silvia Marcon, eletta nella lista di Forza Conegliano che sostiene l'attuale maggioranza del Sindaco Chiesa, nei giorni scorsi ha pensato di rendersi simpatica commentando con "selezione naturale" la notizia degli oltre 1.300 musulmani morti per il caldo alla Mecca dove si erano recati per l'Hajj.

Il suo capogruppo, Christian Dal Bo', nel confermare quanto accaduto, ha pubblicato una nota in cui annuncia le dimissioni della neo consigliera:

"I social sono un importante strumento di comunicazione ma possono anche rivelarsi letali nella possibilità di strumentalizzazione, e non sono ammessi errori salvo poi pagarne le conseguenze. È quello che è successo a Silvia Marcon, da poco entrata in consiglio tra le fila del nostro gruppo, che a seguito di un improvvido commento all'interno di un post privato, per onestà intellettuale ha riconosciuto subito la gravità di quanto con leggerezza annotato e ha deciso di dimettersi volontariamente dall'incarico, nella ferma volontà - conclude - di non voler creare difficoltà al gruppo di fronte a un desiderio di strumentalizzazione".

L'accaduto è stato commentato così dal Gruppo Consiliare Lega di Comnegliano:

"Prendiamo atto delle dimissioni della Consigliera Comunale di Conegliano Silvia Marcon, eletta nella lista di Forza Conegliano che sostiene l'attuale maggioranza del Sindaco Chiesa.Le dimissioni rappresentano a nostro avviso un atto dovuto tenuto conto che a fronte della morte di 1301 persone a La Mecca, la consigliera comunale di Conegliano, Silvia Marcon, ha ritenuto di esprimere la sua opinione commentando tale tragedia con un'affermazione fuori luogo definendola come ”selezione naturale”.Lungi dal voler assumere la veste di “censori” delle opinioni in casa di altri, ciò che il nostro gruppo ha voluto evidenziare è che tale dichiarazione, a nostro avviso gravissima, in quanto lesiva della dignità e della vita umana, è stata formulata sui social da una consigliera comunale che, proprio in funzione di tale ruolo, rappresenta la Città di Conegliano.Ciò che si voleva salvaguardare è il rispetto dell'immagine di Conegliano e dei cittadini coneglianesi e l'importante valore civico rappresentato dal ruolo del consigliere comunale.Restiamo invece quantomeno perplessi nel leggere il contenuto delle dichiarazioni della lista "Forza Conegliano" e quelle del Sindaco che definiscono una “leggerezza” il commento di simile gravità formulato dalla ex consigliera.Spiace prendere atto che in tale imbarazzante vicenda Forza Conegliano e il Sindaco non abbiano colto l'occasione per condannare fermamente le dichiarazioni della consigliera comunale così richiamando l'attenzione della cittadinanza, in modo particolare, delle giovani generazioni al rispetto della dignità e della vita umana che sono diritti per noi irrinunciabili.Forza Conegliano e il Sindaco hanno invece pensato di attaccare in modo del tutto generico e assolutamente indeterminato le forze di opposizione che hanno semplicemente segnalato quanto accaduto. Ci saremmo aspettati invece una stigmatizzazione totale di tali affermazioni e casomai un ringraziamento per aver segnalato un commento di simile gravità.Ad ogni modo, nei limiti di tali dichiarazioni del tutto scomposte e assolutamente estranee e per nulla attinenti all'attività amministrativa coneglianese, non possiamo che rispedire al mittente qualsivoglia critica in tema di integrazione se a noi rivolta, ricordando che pur dai banchi dell'opposizione il nostro gruppo consiliare ha proposto più volte iniziative di importante valenza sociale quale la mediazione culturale, il riavvio del centro diurno per anziani oltre ad altre iniziative che hanno trovato riscontro positivo da parte dell'Amministrazione.A ciò si aggiunga che il nostro gruppo consiliare ha sostenuto iniziative nell'ambito delle politiche sociali, a tutela dell'inclusione delle persone che presentano fragilità.A fronte delle dichiarazioni peraltro scomposte da parte di Forza Conegliano e del Sindaco, invitiamo l'Amministrazione a dimostrare maggior rispetto nei confronti di una forza politica che pur dai banchi dell'opposizione ha sempre svolto la propria attività istituzionale nell'esclusivo interesse della Città.Il Segretario

Christian Boscariol"