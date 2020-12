Il Commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha emanato oggi l’avviso pubblico per la selezione di un massimo di 5 Agenzie per il Lavoro (ApL) alle quali sarà affidata la selezione e il reclutamento, con assunzione a tempo determinato per 9 mesi eventualmente rinnovabile, di 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, che dovranno occuparsi della campagna di vaccinazione nelle 1.500 strutture già individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale.

Ad ognuna delle Agenzie vincitrici sarà assegnata una specifica area del Paese. In particolare, le Aree Territoriali sono:

- Area Territoriale 1: Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta.

- Area Territoriale 2: Lazio, Piemonte, Liguria, Provincia Autonoma di Trento.

- Area Territoriale 3: Campania, Puglia, Marche, Basilicata.

- Area Territoriale 4: Sicilia, Toscana, Abruzzo, Provincia Autonoma di Bolzano.

- Area Territoriale 5: Veneto, Calabria, Friuli - Venezia Giulia, Molise.

Le figure professionali interessate potranno inviare la loro candidatura per via telematica. Potranno partecipare anche i medici pensionati.



Il bando può essere scaricato al seguente indirizzo:

www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/CS-Covid19/BandiGara/AVVISO_PROCEDURA_APERTA_20201211.pdf