Latin Bossa Experience all'Elegance, il jazz dal sapore latino

02/10/2017 16:23 - Domenica 8 ottobre il Teatro Filarmonico di Piove di Sacco (PD) ospiterà alle 21.00 lo straordinario quartetto tedesco Passo Avanti, che rilegge la musica del grande repertorio in un esaltante mix di… (giuseppebettiol)

A Bratislava le improvvisazioni jazz e non dello Stefano Battaglia Trio

13/02/2018 16:00 - Stefano Battaglia, una delle colonne della scena jazz italiana e non solo, sarà con il suo trio per la prima volta a Bratislava per festeggiare i 25 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e… (Buongiorno Slovacchia)