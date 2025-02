Nel mondo delle meme coins, pochi progetti riescono a distinguersi per originalità e forza di branding. TRUMPET è uno di questi: un token vibrante, costruito su BNB Smart Chain, che richiama tutta la potenza e l’energia della musica e della cultura crypto.

L’Impatto Visivo di TRUMPET: Un’Icona che Risuona

Il logo di TRUMPET parla da solo: Donald Trump che suona la tromba, un’immagine potente che richiama leadership, determinazione e soprattutto risonanza.

La tromba, storicamente, è lo strumento delle grandi chiamate: segna l’inizio di battaglie, celebra le vittorie e guida le folle. TRUMPET non è solo un token, è un segnale forte e chiaro nel mercato delle crypto.

Un Fair Launch 100% a Favore della Community

Il progetto TRUMPET è totalmente decentralizzato e community-driven. La tokenomics è chiara e trasparente:

🔹 Supply totale: 1 miliardo di $TRUMPET

🔹 100% della supply riservata alla pre-sale su PinkSale

🔹 Nessun team allocation, nessuna riserva nascosta – solo fair launch

🔹 Ownership dello smart contract già rinunciata

🔹 Zero tax, zero meccanismi oscuri, solo trasparenza

🔹 Liquidity locked 🔒

🔹 10% buyback automatico al lancio per spinta immediata

Strategia di Lancio e Marketing

TRUMPET non è solo un progetto decentralizzato, ma ha anche una strategia di crescita aggressiva e ben strutturata.

🔹 Budget dedicato per trending su piattaforme chiave

🔹 Pubblicità e promozione mirata

🔹 Callers pre e post-lancio per massima visibilità

🔹 Supportato da partnership di alto livello nel crypto spazio

Dettagli della Pre-Sale su PinkSale

La pre-sale di TRUMPET è stata impostata su PinkSale e sarà fulminea:

📅 Inizio: 1° febbraio, ore 08:00 UTC

📅 Fine e lancio immediato: 1° febbraio, ore 20:00 UTC

⏳ 12 ore di pre-sale, poi il token sarà live senza attese.

TRUMPET: Il Progetto Che Farà Rumore nel Mondo Crypto

TRUMPET è molto più di una semplice meme coin. È un’onda sonora destinata a lasciare il segno. Con una tokenomics chiara, un team esperto e una strategia di marketing potente, il lancio si preannuncia esplosivo.

🔥 La tromba sta per suonare, siete pronti a rispondere alla chiamata? 🔥

🔗 Website: https://www.gettrumpet.fun

🔗 X (Twitter): https://x.com/TRUMPETofc

🔗 Telegram: https://t.me/trumpetofc

🔗 PinkSale Pre-Sale: https://www.pinksale.finance/launchpad/bsc/0x331dC91637d2950B267362a0ADd022E26859C0D1