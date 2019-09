Marchan en Perú contra la privatización de Sedapal

Miles de ciudadanos se concentraron en Lima Perú en contra de la intención de la administración del presidente Vizcarra de privatizar el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.



Colectividad peruana y trabajadores exigen “El agua es un derecho y no un privilegio”, derogar el decreto 214-2019-EF, que pretende entregar a Sedapal a manos de la empresa privada.



El ministro de Vivienda, Miguel Estrada, negó que está en proyecto privatizar Sedapal: «La ley lo permite, pero no está en la agenda. Este Gobierno no está pensando privatizar Sedapal ya que es un derecho público y es un compromiso de nosotros de darle este servicio a población. Estamos haciendo inversiones en este ministerio para ampliar la cobertura en Lima Metropolitana».