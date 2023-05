Marc Marquez si prepara a tornare in sella alla Honda RC213V nel GP di Francia di questo fine settimana, dopo la pausa forzata seguita alla frattura del primo metacarpo della mano destra, a seguito della caduta da lui provocata in Portogallo durante la prima gara della stagione.

Un via libera arrivato dopo il consulto con tre diverse équipe mediche a cui questa mattina si è aggiunto l'ok da parte dello staff medico della Federazione internazionale che ha dichiarato Marquez idoneo a gareggiare a Le Mans.

"Mi fa davvero piacere tornare in pista insieme al team Honda e guidare di nuovo", ha dichiarato Marquez. "Prima di tutto, desidero ringraziare il mio team medico per la professionalità e i consigli che mi hanno fornito nelle ultime settimane. Come pilota, si desidera sempre tornare il prima possibile, ma con un infortunio come il mio, era importante rispettare i tempi di guarigione. Ora posso concentrarmi completamente sulla guida senza preoccupazioni per la frattura, che è completamente guarita. Vedremo cosa ci riserverà il Gran Premio di Francia. Comunque, daremo il massimo."

La quinta gara di questa stagione segnerà un momento storico per i Gran Premi, poiché sarà il 1.000° appuntamento da quando nel 1949 marchi e piloti di tutto il mondo hanno iniziato a sfidarsi sulle due ruote, con la Honda che in tutte le classi, a partire dal 1951, ha conquistato 817 vittorie.

Da aggiungere infine, che Marquez correrà a Le Mans senza alcuna penalizzazione per l'incidente da lui provocato in Portogallo. Dopo il ricorso da lui presentato il 17 aprile 2023, la Corte d'Appello della MotoGP ha deciso di annullare l'applicazione della sanzione inflittagli dalla FIM ritenendo che il doppio long lap penalty assegnatogli sia stato scontato con la mancata partecipazione del pilota al GP di Argentina del 2023.