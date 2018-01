In arrivo nuovi progetti per L'Associazione Culturale Noi per Napoli

Dopo i successi e consensi di stampa, tv, e pubblico degli ultimi mesi nuovi progetti ed eventi attendono Napoli, a cura del soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli.

Due gli eventi recenti più importanti dei due artisti. Lo scorso dicembre con il Concerto dell’Immacolatapresso la Sala Vasari in Sant’Anna dei Lombardi ed il 1° gennaio con il Concerto di Capodanno al Teatro Delle Palme a Napoli in cui è stato ospite l’attore Patrizio Rispo, patrocinati dalla Regione Campania e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, con la finalità di raccogliere dei fondi per la mensa della Caritas dei senzatetto di S.Chiara di Napoli.

Impegni ed eventi che vedono intrecciati e collegati la promozione della musica, del canto lirico, dell’arte e della solidarietà, finalità istituzionali dell’Associazione Culturale Noi per Napoli, attiva e presente da più di 25 anni a Napoli ed in Campania con diffusione nazionale ed internazionale.

Nei prossimi mesi i due artisti lirici Olga De Maio e Luca Lupoli saranno impegnati nella realizzazione di concerti presso siti storici della città di Napoli con ‘Luoghi Storici e Musica’, il format da loro lanciato lo scorso anno con ottimi consensi da parte del pubblico cittadino e dei tanti turisti.

Un format che ha toccato e toccherà anche quest’anno siti quali il museo di Villa Pignatelli, Palazzo Reale, Museo Archeologico, Storico Caffè Gambrinus, Complesso monumentale di Sant’Anna dei Lombardi e la Sala Vasari, Museo di Capodimonte, coniugando la visita guidata del sito storico con la musica, attraverso il concerto che i due artisti eseguono.

Un concerto dedicato al repertorio delle romanze da salotto dell’Ottocento, alle più belle arie operistiche e duetti, brani da operetta e le canzoni classiche napoletane.

Il progetto è rivolto anche alla scoperta ed alla proposta di “luoghi” poco conosciuti ai più di Napoli come il Recital che realizzeranno il prossimo febbraio presso il Museo del Corallo Ascione a Napoli, dal titolo “I Ricordi, l’Amore, le Donne” dedicata all’esecuzione di brani di Verdi, Puccini, Cilea, Lehar e tanti altri, in collaborazione con l’Assostato.

Altro impegno prestigioso sarà il Concerto di Pasqua che verrà realizzato nell’ambito della mostra dedicata a Van Gogh a Napoli con enorme successo di pubblico e visitatori.

Eventi in programma vi saranno anche per il prossimo ‘Maggio dei Monumenti’ e ‘Estate a Napoli‘ in alcuni teatri importanti con la partecipazione e coinvolgimento di attori di respiro e caratura internazionale.

In programma anche l’uscita di un disco dei due artisti in primavera, con un inedito dedicato alla funzione catartica, riflessiva ed educativa della bellezza del canto, della musica, un vero inno alla vita, in collaborazione con Suono Libero Music.

Grande attenzione hanno suscitato il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli per i loro eventi e per la loro arte, da parte della tv, della stampa locale e nazionale, tanto da essere apparsi in ampi articoli e servizi televisivi su testate come il Roma, Il Mattino, Repubblica, Corriere della Sera, e pagine di settimanali nazionali quali Tutto, Vip, Eva 3000, Rai Tg 3, Televomero, Tele A, Gt Channel, Tv Capital. Un interesse crescente verso i due artisti che presto saranno ospiti anche in varie trasmissioni su Rai e Mediaset ed altri importanti eventi e gala nazionali dedicati allo sport.

I due artisti sono stati e saranno testimonial di importanti aziende napoletane e nazionali nel settore della moda, gioielli, orologi, di produzione del vino, oltre che ambasciatori del bel canto e dell’opera, anche nell’ottica della solidarietà.

Ogni novità sulla loro programmazione e su quella dell’Associazione Culturale Noi per Napoli’ potrà essere seguita sul sito www.noipernapoli.it ed anche sulla pagina FB.