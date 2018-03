Gualtiero Marchesi - The Great Italian, raccontato nell'omonimo film in programmazione al Cinema Spazio Oberdan a Milano

Gualtiero Marchesi - The Great Italian, il film documentario che celebra il primo grande chef italiano potrà esser visto dal 20 marzo al 1 aprile 2018 presso Cinema Spazio Oberdan a Milano e presso Area Metropolis 2.0 a Paderno Dugnano (MI).

Distribuito da Twelve Entertainment, realizzato dal regista Maurizio Gigola grazie a una produzione anglo-italiana firmata Food & Media International in collaborazione con la Fondazione Gualtiero Marchesi e presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival del cinema di Cannes, il film ripercorre la vita del grande chef, appassionato non solo di cucina, ma anche di arte contemporanea e musica.

Il racconto parte dagli anni ’30, quelli dell’Albergo Mercato di Milano gestito dalla sua famiglia e delle fughe a San Zenone, suo luogo di origine, per poi passare agli anni in giro per il mondo, in particolare in Francia, nel periodo del suo apprendistato. Il ritorno a Milano avviene negli anni ‘70, periodo cui corrisponde la nascita del suo ristorante in via Bonvesin de la Riva, il primo in Italia ad ottenere nel 1985 le tre stelle Michelin.







Il film, ultimato meno di sei mesi fa, oltre a quelle del protgonista, riporta anche le testimonianze degli chef che Marchesi ha incrociato sulla sua strada, come i grandi cuochi francesi Pierre e Michel Troisgros, Alain Ducasse, Marc Haeberlin, Yannick Alleno, e quelli italiani della nuova generazione, cresciuti sotto la sua ala o da lui influenzati: Andrea Berton, Massimo Bottura, Simone Cantafio, Daniel Canzian, Carlo Cracco, Enrico Crippa, Alfio Ghezzi, Ernst Knam, Pietro Leeman, Paolo Lopriore, Davide Oldani, a cui si aggiungono le testimonianze dei personaggi storici del mondo della ristorazione italiana, da Giorgio Pinchiorri ad Arrigo Cipriani a Carlo Petrini ed Eugenio Medagliani.

La pellicola non dimentica neppure di ricordare le città care a Gualtiero Marchesi, da Milano a Venezia, da Trieste a Firenze, le materie prime della sua cucina e, ovviamente, i piatti che ne hanno decretato la grandezza, come il celebre riso, oro e zafferano o il dripping di pesce, accompagnando il tutto con la colonna sonora originale composta per l’occasione dal violoncellista Giovanni Sollima.





Gualtiero Marchesi - The great italian from Twelve Entertainment on Vimeo.