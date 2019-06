Roberto Poletti a cui a naso gli extracomunitari stanno sui coglioni condurrà Unomattina Estate su Rai 1

Roberto Poletti è un giornalista che lavora a Mediaset, Rete 4, nel programma di Del Debbio. In passato è stato direttore di Radio Padania ed ha scritto una biografia di Matteo Salvini dal titolo "Salvini & Salvini, Il Matteo Pensiero dalla A alla Z".

Oltre ad avere scritto una biografia sul capitano d'Italia, tra i suoi meriti è da registrare quello di aver detto ad un extracomunitario, durante la presentazione di quel libro a Radio Padania nel febbraio del 2015, "a naso mi stai sui coglioni", come è possibile ascoltare nella clip successiva tra il minuto 38 e il minuto 39.







Perché questa presentazione di Roberto Poletti? Perché la direttora di Rai 1, nata come giornalista al Manifesto, allieva di Valentino Parlato, prima di approdare in Rai in quota Lega, lo ha scelto per condurre al fianco di Valentina Bisti la prossima edizione di Unomattina Estate, che partirà dal prossimo 17 giugno.

A darne notizia, sollevando la polemica, il deputato del partito democratico Michele Anzaldi...







Inutile aggiungere che per questa nomina, a differenza di quanto accaduto con Gad Lerner, Salvini non ha avuto niente da ridire.