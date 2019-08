ESET, unico Challenger nel Gartner Magic Quadrant 2019 per le Piattaforme di Protezione degli Endpoint

ESET, uno dei principali produttori di soluzioni di sicurezza informatica, è stata riconosciuta come unico Challenger nel Gartner Magic Quadrant 2019 per le Piattaforme di Protezione degli Endpoint*.

L’azienda, che si aggiudica questo prestigioso riconoscimento per il secondo anno consecutivo, è stata valutata in base alla sua capacità di operare e alla completezza di visione. ESET crede che questo traguardo sia il risultato di un costante miglioramento nella propria capacità di offrire alle aziende il massimo livello di protezione.



“Aver ricevuto il riconoscimento come unico Challenger nel Gartner Magic Quadrant 2018 aveva già rappresentato per ESET un grande successo; aver raggiunto questo traguardo per il secondo anno consecutivo dimostra la nostra determinazione a continuare a fornire alle imprese il meglio in termini di protezione, rilevamento e risposta degli endpoint” ha commentato Ignacio Sbampato, chief business officer di ESET.

"Siamo orgogliosi del nostro approccio basato sulla ricerca avanzata e sulla profonda conoscenza del settore, che ci permettono di sviluppare soluzioni che mantengano le organizzazioni protette in modo coerente e completo e crediamo che questo traguardo sia un riflesso della nostra continua crescita come attore globale nel campo della sicurezza informatica".

Sbampato continua: "Nell’ultimo anno ESET ha rafforzato la sua offerta per il mercato enterprise grazie a ESET Enterprise Inspector, un sistema completo di rilevamento e risposta degli endpoint e ESET Dynamic Threat Defense, che grazie all'utilizzo di una tecnologia sandbox basata sul Cloud fornisce una protezione completa degli endpoint per l’utenza business di tutto il mondo".

ESET ritiene che l’essere riconosciuto come Challenger per il secondo anno consecutivo conferma la capacità dell’azienda di fornire un prodotto di protezione degli endpoint facile da usare, completo e affidabile e rispecchia la crescente quota di mercato in tutti i segmenti cruciali, dall’ Enterprise all’SMB e al Consumer. ESET è orgogliosa di questo premio perché ritiene rappresenti un ulteriore riconoscimento della qualità del servizio clienti offerto e renda merito alle caratteristiche peculiari dei suoi prodotti, tra cui l’alto tasso di rilevamento e l’ingombro ridotto sul sistema.



Secondo quanto riportato nel Glossario IT di Gartner, “I Gartner Magic Quadrant offrono istantanee visuali, analisi approfondite e consigli pratici sulla direzione che sta seguendo il mercato, la sua maturità e i suoi partecipanti. I Magic Quadrant confrontano i produttori basandosi sui criteri e metodologie standard di Gartner. Ogni report viene presentato attraverso un grafico del Magic Quadrant che descrive un tipo di mercato utilizzando una matrice bidimensionale che valuta i fornitori in base alla loro completezza di visione e alla capacità di operare nel settore.” **

Per ricevere una copia del rapporto Gartner e verificare il posizionamento di ESET nel Magic Quadrant accedere al seguente link: https://www.eset.com/it/aziende/gartner-epp-mq-2019/

*Fonte: Gartner, “Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms,” Peter Firstbrook, Dionisio Zumerle, Prateek Bhajanka, Lawrence Pingree, Paul Webber, 20 August 2019.

** Fonte: Glossario IT di Gartner, Magic Quadrant, 22 August 2019. https://www.gartner.com/it-glossary/magic-quadrant.