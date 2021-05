Il mondo delle valute digitali si arricchisce di una novità molto importante. Infatti S&P Dow Jones Indices ha creato tre nuovi indici dedicati alle criptovalute più famose, ovvero Bitcoin ed Ethereum: S&P Bitcoin Index, S&P Ethereum Index e S&P Crypto Mega Cap Index.

I nuovi indici seguiranno in maniera più fedele possibile l’andamento di Bitcoin (S&P Bitcoin Index), di Ethereum (S&P Ethereum Index) e di entrambe (S&P Crypto Mega Cap Index).

Gli indici si basano su dati forniti da Lukka, una società di dati relativi alle criptovalute, che determina i prezzi usando il fair market value in una data ora ed in modo retroattivo, così da ricostruirne l’andamento dal 2014.

Nel frattempo il mercato delle valute virtuali sta di nuovo volando, con il Bitcoin che si sta riavvicinando lentamente alla soglia dei 60mila dollari, già superata qualche tempo fa. Le quotazioni di Ethereum invece orbitano sui 3.500 dollari, in questo caso un livello record mai raggiunto in precedenza.