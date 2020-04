Da Aprile 2020 presso la Fondazione Onlus Oasi Regina degli Angeli, fondata da padre Carmine Zaccariello, verranno organizzate attività laboratoriali per la crescita emotiva e cognitiva di persone attraverso interventi che favoriscano la formazione e l’integrazione sociale.

Il progetto coinvolgerà partner operativi in diverse parti della penisola (da Pavia a Matera, da Milano a Caserta) e come ubicazione principale interesserà il territorio di Marzano Appio, in provincia di Caserta, in una cornice meravigliosa immersa nel bosco da cui si scorgono all’orizzonte tre diverse regioni.

Nella struttura, guidata da padre Carmine Zaccariello, si intende organizzare eventi e laboratori sperimentali ma permanenti per dare risposta a molte persone emarginate, svantaggiati esposti quotidianamente al rischio di essere arruolati dalla criminalità organizzata spesso per mancanza di alternative e di cultura.

Il progetto intende realizzare tra le tante attività anche nuovi laboratori di empowerment e di economia circolare. (Ameglio, frazione di Marzano Appio, Caserta)