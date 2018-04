Una impegnativa passeggiata nell'antica foresta di Montarbu, in Barbagia

Il Parco di Montarbu è dove l’associazione Bentu Estu porterà i propri ospiti il 25 aprile 2018, attraverso una delle foreste meglio conservate della Sardegna. La meta? Margiani Pubusa, a 1.324 metri d’altezza.

Il parco di Montarbu, l'antica foresta

Un’antica foresta di circa 2.800 ettari, gelosamente protetta e ben conservata, ricca di alberi e macchia mediterranea, habitat ideale per le specie endemiche che la popolano. Lecci e carpini neri, agrifoglio, tasso e ornello popolano la parte più fresca, mentre aumentando l’altitudine si possono incontrare le presenze cespugliose di elicriso, timo e ginepro nano. In basso crescono rigogliosi il corbezzolo, l’erica, il ginepro e il lentisco. La fauna è variegata, dai cinghiali ai daini, al cervo, al muflone, alle volpi e i gatti selvatici, con la straordinaria presenza dell’aquila reale, dell’upupa e degli avvoltoi. In tutto questo splendido spettacolo offerto dal parco di Montarbu, Bentu Estu vi condurrà mercoledì 25 aprile.