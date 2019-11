Iniziato il processo di privatizzazione della FDJ, Française des Jeux, il principale operatore di gioco francese.

Il 21 novembre ci sarà l’inizio delle negoziazioni. Molto probabilmente l’IPO (offerta pubblica iniziale) avverrà sul mercato Euronext di Parigi e riguarderà oltre la metà deelle azioni della società.

La Française des Jeux (FDJ), è la società che detiene il monopolio delle lotterie e delle scommesse in Francia.

Fondata nel 1976 con il nome di Société de la Loterie nationale et du Loto national e rinominata Française des Jeux nel 1991, è una società anonima detenuta per il 72% dallo Stato francese. L'azienda propone diverse tipologie di giochi: estrazioni (lotterie come EuroMillions e altri giochi come keno), gratta e vinci, concorsi a pronostico e giochi interattivi.