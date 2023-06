In termini di diritti, durante gli ultimi 40 anni la politica, i media e l'associazionismo hanno 'assorbito' termini e concetti anglosassoni, che fanno capo a usi, costumi, norme e lingue talvolta anche molto diverse dalla nostra.

Termini e concetti che finora le nostre norme hanno recepito trascrivendo trattati e direttive internazionali in Gazzetta Ufficiale ed istituendo autorità ed agenzie.

Ma non oltre, visto che la traduzione di certi termini e concetti anglosassoni non è agevole nelle culture e nelle lingue che si rifanno al Latino.



Solo i settori tecnici ne sono rimasti esenti, avendo una lunga tradizione di norme standard internazionale, ma specialmente in settori come Privacy, Accesso e Rappresentanza è urgente procedere ad un debug (ripristino) dei termini e dei concetti, se si vogliono ottenere dei progressi legislativi e sociali.



Ad esempio,

equo non significa solidale, anzi sta per 'proporzionato al merito / al dovuto'

uguaglianza indica il ripartire in modo 'identico', non 'paritario' né 'condiviso' né comunque 'adeguato'

inclusione sta per 'inserimento', non anche per 'integrazione' o 'accoglienza'

rappresentanza è sempre riferita ai soli 'soci / sodali', non a tutta la 'platea degli aventi diritto'.





E tanto altro ancora, tra cui diverse 'distopie' che hanno attecchito tra noi.



Ad esempio, dimenticare che "fare una scelta" è di per se "divisivo", ma è quello che ci rende intelligenti.



Oppure che "collaborare" richiede di essere "paritetici", cioè che ruoli e competenze siano definiti.



O che il dovere sancito dall'ONU è di garantire i diritti di ogni bambino "a prescindere da ogni considerazione ... di sesso ... dei suoi genitori o rappresentanti legali", cioè solo chi l'ha generato o adottato come chi ne è affidatario o tutore.

Non si tratta di una questione 'patriottica': è una urgenza bipartizan di riportare in lingua italiana una serie di termini e concetti di origine anglosassone usati o ab-usati nel corso di decenni, di mode e di tendenze.



Questo affinché leggi, autorità e agenzie provvedano a regolare e semplificare i servizi a cui accediamo in uno Stato di diritto.