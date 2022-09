"È evidente che la situazione dei prezzi è ormai fuori controllo, incide molto anche la speculazione di chi sta facendo aumenti ingiustificati, gli esercenti sono strozzati dai ricavi dei costi di gestione e dei costi delle materie prime.

Da un’analisi di questi momenti abbiamo riscontrato che in alcuni settori i prezzi sono totalmente ingiustificati e che alcuni fornitori hanno cominciato ad aumentare i listini già delle scorte di magazzino, spesso ingenti, creando dissesti a valanga.

Si dovrebbe intervenire non solo per calmierare i prezzi, ma per sanzionare gli aumenti ingiustificati. Bisognerebbe tutelare le categorie cosa che nessuno sta facendo".