Inizia venerdì sera con Sassuolo - Udinese la 7ª giornata del campionato di Serie A, i cui incontri clou si disputeranno domenica 8 novembre con Lazio e Juventus che si affronteranno all'Olimpico alle 12:30 e Atalanta Inter che si disputerà al Gewiss Stadium di Bergamo a partire dalle 15. Sono le quattro squadre che stanno disputando la Champions League in questa stagione.





Lazio e Juventus che sono reduci, rispettivamente, dal pareggio e dalla vittoria in trasferta di mercoledì non sono abituate a risultati di compromesso negli scontri diretti, visto che l’ultimo pareggio tra le due squadre risale a gennaio 2014 (1-1): da allora, si contano 10 successi bianconeri e due vittorie biancocelesti.

Nel campionato in corso la Lazio ha subito già due sconfitte, il cui effetto è stato solo in parte assorbito da 3 vittorie ed 1 pareggio, con 12 reti al passivo contro le 10 realizzate.

Ma sono solo 2 i punti che dividono le due squadre, grazie a due pareggi che hanno permesso ai bianconeri di mantenere ancora a 0 la casella delle sconfitte in questo campionato, segnando14 reti e subendone solo 5, nonostante le prestazioni in campo non siano certo state da squadra di vertice.

Da ricordare, infine, che la Lazio ha in Paulo Dybala (Juventus), la sua bestia... bianconera: sono 7, infatti, i gol realizzati dalla Joya ai biancocelesti, con nessun'altra squadra ha fatto meglio.



Atalanta e Inter, domenica, dovranno riprendersi dalle due sconfitte subite in Champions che, per ragioni diverse, non possono non bruciare. L'Atalanta ha perso in casa 5-0 dal Liverpool e l'Inter fuori casa dal Real Madrid per 3-2 dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale di 2 reti.

L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime sette sfide contro l'Inter (4-1 nel novembre 2018) ed è rimasta a secco di gol in ben quattro degli ultimi sei incontri di campionato contro i nerazzurri.

Dopo il 2-0 della scorsa stagione l'Inter potrebbe vincere due gare di fila in casa dell'Atalanta per la prima volta dal 2001, quando ottenne tre successi consecutivi sotto tre differenti allenatori (Simoni, Tardelli e Cúper).

L'Atalanta ha perso l'ultimo derby lombardo per 0-2 lo scorso agosto e potrebbe registrare due sconfitte di fila contro squadre della sua stessa regione per la prima volta dal 2015 (contro Milan e Inter in quell'occasione).

L'Atalanta subisce gol in campionato da nove partite e non registra una striscia più lunga di gare senza reti al passivo dall'agosto 2015: 12 di fila, inclusa l'ultima proprio contro l'Inter. L’Inter ha subito 15 gol in questo inizio di stagione tra tutte le competizioni; nelle prime nove dello scorso anno ne concesse sette. I nerazzurri non subivano così tante reti nelle prime nove partite stagionali dal 2011/12 (18) e in generale hanno fatto peggio in sole altre due occasioni (20 nel 1930/31 e 16 nel 1932/33).