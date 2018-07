Rouhani a Trump: guerra con l'Iran madre di tutte le guerre. Trump a Rouhani: non minacciare mai più gli Stati Uniti

Il presidente della Repubblica islamica dell'Iran Hassan Rouhani, in occasione dell'incontro dei capi delle missioni iraniane all'estero che si è tenuto domenica, riguardo a Trump ha dichiarato: "Il potere dell'Iran è deterrente e non abbiamo combattimenti o guerre in corso con nessuno, ma i nostri nemici devono aver ben presente che una guerra con l'Iran sarebbe la madre di tutte le guerre, mentre una pace con l'Iran è la madre di ogni pace, alla minaccia risponderemo con la minaccia."

Rouhani ha poi elencato una serie di punti che costituiscono materia di disaccordo e contrasto con gli Stati Uniti: politica iraniana sul nucleare, sanzioni, il sostegno ad Israele accusato di essere un regime che pratica l'apartheid. Interessante, però, il fatto che Rouhani abbia anche sottolineato la possibilità di rivedere le relazioni diplomatiche dell'Iran con l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein. Come è risaputo, tra sciiti e sunniti non corre certo buon sangue.

Informato delle dichiarazioni del leader iraniano, Donald Trump ha replicato, naturalmente su Twitter, a suo modo... un po' come ci si aspetterebbe di leggere in un fumetto di Tex Willer...





To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!