Ci risiamo, continuano a spuntare come funghi i casi di preti dediti alla pedofilia.

Secondo un rapporto dell'amministrazione ecclesiastica pubblicato stamani oltre 250 sacerdoti dell’arcidiocesi di Friburgo in Germania, avrebbero commesso abusi e violenze sessuali nei confronti di un numero molto elevato di vittime, circa 540.

Il documento, secondo i media tedeschi, attesterebbe prove di insabbiamenti che porterebbero ad un numero di vittime maggiore di quanto contenuto nel dossier ufficiale e spiega inoltre che sarebbe "pesantemente coinvolto" per l'occultamento dei casi anche Robert Zollitsch, che ha diretto la Conferenza episcopale tedesca.

Inoltre, stando a quanto riporta Tageschau, anche il defunto arcivescovo Oskar Saier avrebbe occultato un numero rilevante di casi.

Pare che a livello mondiale sia un pozzo senza fondo, e in Italia stiamo a cazzeggiare sulla bufala di Trevignano, sul quale la chiesa, dato il can can che ne sta derivando, evita accuratamente di intervenire in maniera chiara ed equivocabile, certa che la confusione generata e efficacemente alimentata distragga le masse dal vero problema.