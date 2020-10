Mentre Biden è rimasto in Delaware a prepararsi per il dibattito che giovedì sera lo vedrà impegnato nel confrontarsi faccia a faccia con Trump per l'ultima volta prima delle elezioni, ieri a Filadelfia è sceso in campo l'ex presidente Barack Obama che, dal Citizens Bank Park dello stadio di baseball della città, ha criticato duramente la retorica divisiva di Trump, il suo modo di ricoprire l'incarico di presidente, la sua abitudine nell'utilizzare i social media per promuovere teorie complottiste e il modo in cui ha gestito e sta gestendo la pandemia.

"Questo non è un reality show. Questa è la realtà", ha detto Obama richiamandosi al passato di Trump come conduttore del reality The Apprentice. "E il resto di noi ha dovuto convivere con le conseguenze generate dalla sua incapacità di prendere sul serio il proprio incarico".

13 days until the most important election of our lifetimes. And you don’t have to wait until November 3rd to cast your ballot. Make a plan, vote, and then help your friends and family make a plan at https://t.co/XdZz4dh82T. Let’s do this. https://t.co/kmpF2XtLkH — Barack Obama (@BarackObama) October 21, 2020



Obama, inoltre, ha voluto anche ricordare agli elettori democratici che non è il momento di sedersi sugli allori perché in alcuni Stati il vantaggio di Biden su Trump non è comunque rassicurante, come ad esempio in Pennsylvania, dove il candidato dem è avanti nei sondaggi solo di un 4%.

E non a caso Obama ha iniziato il suo tour pro Biden proprio dalla Pennsylvania. Infatti, secondo i democratici, vincere in quello Stato è una priorità per aggiudicarsi le elezioni.

E dopo Filadelfia, l'ex presidente sabato sarà a Miami, in Florida, altro Stato in bilico dove i sondaggi danno Biden e Trump testa a testa, con la stessa percentuale di consensi.