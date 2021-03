Dopo la sconfitta con l'Inter nel turno precedente, venerdì a Bergamo l'Atalanta ha ripreso la marcia per la zona Champions superando lo Spezia 3 - 1, un risultato di buon auspicio anche in vista della prossima sfida contro il Real Madrid.

Dopo un primo tempo dove le due squadre hanno badato a non scoprirsi, e quindi con poche occasioni, le reti sono arrivate tutte nella ripresa. Ad aprire le marcature è stato Pasalic, in mischia, al 53'. Due minuti dopo è arrivato il raddoppio di Muriel con un destro a giro dal limite dell'area che si è infilato sotto l'incrocio. La terza rete per i bergamaschi arriva al 73', ancora con Pasalic, che finalizza a tu per tu con Provedel uno splendido assist di Zapata.

Nei minuti finali i bergamaschi pensano di tirare i remi in barca pensando già al Real Madrid e lo Spezia si fa pericoloso, prima accorciando le distanze con Piccoli all'81' e poi, poco dopo, fallendo unna chiara occasione da gol per portarsi sul 3-2.

Dopo il successo di ieri, l'Atalanta sale a 52 punti, gli stessi della Juventus che ha però con due gare in meno. Lo Spezia invece, dopo la vittoria sul Milan che faceva intravedere un percorso meno difficoltoso verso la salvezza, infila la quinta partita senza successo, e resta ai margini della zona retrocessione. Sabato prossimo, al Picco, delicata sfida tra la formazione di Italiano e il Cagliari, distante 4 punti.

Queste le dichiarazioni di Gasperini nel dopo partita: "Era una partita difficile e averla vinta è un merito da parte nostra, ma contro il Real Madrid sarà di tutt'altro tipo. Lo Spezia ha messo in difficoltà tante squadre per la sua bravura tecnica: questa sera per vincere abbiamo dovuto fare una prestazione di valore. Tiene il campo larghissimo, per prendere palla devi correre. Nel secondo tempo siamo stati molto più precisi e abbiamo aggiustato la mira".

Dopo la vittoria con lo Spezia, Gian Piero Gasperini ha raggiunto la soglia di 300 vittorie in tutte le competizioni, 119 ottenute con la panchina nerazzurra. Più nel dettaglio, complessivamente, il tecnico di Grugliasco ha vinto 186 partite in Serie A, 49 in Serie B, 21 in Serie C (comprese 2 di playoff), 20 in Coppa Italia, 7 in Coppa Italia di C, 17 nelle coppe europee (7 in UEFA Champions League, 6 in UEFA Europa League e 4 nelle qualificazioni).