In un post sul proprio blog, Microsoft ha invitato la comunità internazionale ad agire per proteggere le strutture sanitarie e far rispettare la legge.

L'invito è arrivato in seguito al fatto che la stessa Microsoft ha registrato l'attività di hacker supportati dai governi di Pyongyang e Mosca che hanno preso di mira aziende e istituzioni che stanno lavorando sui vaccini anti Covid.

Responsabili degli attacchi informatici l'ormai immancabile gruppo russo soprannominato "Fancy Bear" e hacker nordcoreani che hanno agito sotto le sigle "Zinc" e "Cerium".

Microsoft, che sviluppa anche software per la sicurezza informatica, ha dichiarato di aver rilevato tentativi di intrusione nei sistemi informatici di ben sette società farmaceutiche. Sono stati presi di mira anche i computer di ricercatori in Canada, Francia, India, Corea del Sud e Stati Uniti.

Secondo quanto rivelato da Microsoft, Fancy Bear ha cercato di forzare gli account utilizzando milioni di password diverse. Uno dei gruppi nordcoreani, invece, ha inviato e-mail in cui i mittenti si fingevano rappresentanti dell'Organizzazione mondiale della sanità, cercando di indurre i destinatari a comunicare dati personali e account riservati.

Alcuni tentativi sono falliti, ma altri hanno avuto successo.

L'ambasciata russa a Washington ha rilasciato una dichiarazione all'agenzia di stampa Reuters dichiarando di non avere alcun collegamento con gruppi di hacker e che. pertanto. non aveva altro da aggiungere sull'argomento. Invece, nessun commento alla richiesta di chiarimenti da parte dei media dal rappresentante della Corea del Nord alle Nazioni Unite.