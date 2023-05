Domina Zagarella Sicily, resort del gruppo Domina a Santa Flavia (Palermo), inizia la sua estate 2023 di relax già il 6 maggio. Le novità non mancano, a partire da quelle dedicate a chi pratica sport.



Presso la struttura infatti oggi sorgono due campi di Padel omologati a livello internazionale. Chi già gioca o vuole approcciarsi a questa disciplina, in crescita in tutto il mondo, avrà a propria disposizione un istruttore federale, per imparare subito le basi di questo divertente sport. Non solo: lo staff Domina creerà gruppi di giocatori di livello omogeneo per allenamenti e partite. Verrà organizzato anche un torneo misto settimanale. I vincitori verranno premiati con voucher da utilizzare presso le strutture Domina sparse in giro per il mondo... per cui la competizione sarà senz'altro notevole.



"Non sono ancora molti in Sicilia i campi regolamentari di Padel, per cui è davvero un grande piacere per Domina dare la possibilità di giocare anche agli sportivi della zona", spiega Manuel Dallori, Corporate Entertainment Director di Domina. "Non mancheranno, sui campi di Padel, anche i tanti amici di Domina che sempre frequentano le nostre strutture. Personaggi e sportivi già si rilassano insieme ai nostri ospiti da qualche tempo giocando a Padel a Sharm El Sheikh".



Per quel che riguarda la ristorazione, punto di riferimento per tutti resta lo Zagara, dove gustare piatti siciliani e mediterranei con la formula buffet, ma non mancano tante piacevoli (e gustose) novità. Chi lo desidera potrà godersi il fresco della sera nel nuovo Pool Restaurant, una pizzeria gourmet in cui sarà possibile gustare anche alcuni piatti disponibili in piccola carta, piatti preparati espressi da una brigata di cucina dedicata.



Scendendo poi verso il mare, presso l'altra grande piscina di Domina Zagarella, si conferma The Beach Luxury Club, hot spot in cui oziare e rifocillarsi sotto il sole (e la luna), dalla colazione all'after dinner. "The Beach, che riapre il 26 maggio, si consolida dopo l'ottima stagione di debutto", continua Manuel Dallori, che è anche titolare di questo marchio. "Al mattino e all'ora di pranzo sotto gazebo e sui lettoni ci si può coccolare con piatti e drink d'eccezione, aspettando l'ora del tramonto per l'aperitivo con vista sul Golfo di Porticello, un momento che non può non emozionare. Come sempre, metteremo poi in scena dinner show di livello internazionale, con decine di artisti provenienti da tutto il mondo".



Grazie a Domina Travel, chi soggiorna presso Domina Zagarella, situato non lontano da Palermo, può scegliere di esplorare il capoluogo siciliano oppure Cefalù, anche senza utilizzare la propria auto. Non solo, si possono visitare la ville di Bagheria, compresa quella del celebre artista Renato Guttuso, oppure scegliere di passare un'intera giornata alla Riserva dello Zingaro, o visitare Salina Lipari e Vulcano, oppure ancora scegliere altre isole, Favignana e Levanzo.



Non è tutto: si può anche scegliere di regalarsi un'esperienza in un grande gommone, ovvero vedere tutte le bellezze della costa grazie all'esperienza di un marinaio che ne conosce ogni anfratto. Da Capo Zafferano all'Isola dei Francesi, le bellezze non mancano, da godere magari di sera, quando dal mare è possibile godersi anche i fuochi d'artificio che caratterizzano le feste estive di tante cittadine della costa.



Cos'è Domina

https://www.domina.it/



Da più di 30 anni, milioni di ospiti da tutto il mondo vivono emozioni uniche e indimenticabili negli hotel e nei resort Domina. La cultura italiana di tutte le realtà del gruppo è il segreto del successo di una marca che fa dell'innovazione il suo spirito guida. Tra le strutture gestite dal gruppo, l'immenso Domina Coral Bay Hotel, Resort, Spa & Casino a Sharm El Sheikh; Domina Zagarella Sicily; Domina Borgo degli Ulivi sul Garda; Domina Milano Hotel & Congress; Domina St. Petersburg; Domina Novosibirsk; Domina PK Parkhotel Kurhaus. Domina, happiness in your free time.



Cos'è The Beach Luxury Club

https://www.thebeachluxury.com/



The Beach Luxury Club è un sogno total white da vivere sulla spiaggia di Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh o a bordo piscina, di fronte al mare di Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella Sicily, con vista sul Golfo di Porticello. Lo staff solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, alle 9 del mattino alle 2 di notte. Di giorno si ozia comodamente sdraiati sui lettoni a baldacchino. Di sera ci si godono dinner show internazionali.