Si mostrano come se dovessero conquistare il mondo con un po’ di carne gonfia a forma di muscoli. Che se tutto quel tempo sprecato in palestra, non per un legittimo benessere, ma solo per vanità, narcisismo, non so che... l’avessero usato per leggere un buon libro, forse avrebbero dominato di più la loro stupida, ignorante, meschina, aggressività.

È il trionfo del vuoto tronfio, il successo del male stupido, l’apoteosi del carattere complessato, che ha bisogno di prevalere sull’altro per dirsi: “io valgo”. Ma io credo che ognuno valga solo per il bene che fa.

Cari tizi muscolosi, avete posto fine alle speranza di un’anima bella, ai suoi progetti. Avete chiuso i dolcissimi occhi di Willy, capaci di guardare con cura e premura l’amico in difficoltà.

A quegli occhi non avete permesso di continuare a guardare chi amavano e a questi avete spento la gioia di essere guardati da quegli occhi. Che i vostri occhi, d’ora in poi, guardino la vostra coscienza e che questa venga svegliata dalle urla delle Erinni.

Vi auguro la compulsiva necessità di guardare, ogni giorno, in una foto, gli occhi belli di Willy, che dal cielo vi perdona per bonificarvi l’anima.

Vi auguro di pentirvi, di espiare - è necessario per redimersi - e di dare un nuovo senso alla vostra vita.

Ma ora però sarà necessario passare per le tenebre; quelle del vuoto, del male che avete generato ruttando con la vostra carne a forma di muscoli il vuoto tronfio della vostra intelligenza a forma di tatuaggi.