La città di Roma si prepara ad accogliere la terza edizione del prestigioso Premio Internazionale Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace, che si terrà il prossimo lunedì 16 settembre 2024, presso l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini.

Il premio, ideato dal giornalista e promotore Nino Capobianco, celebra figure che si distinguono per il loro impegno nella promozione della pace e nella lotta contro la violenza, in particolare quella di genere.

Tra i premiati l'attrice e conduttrice Emanuela Tittocchia, conosciuta per aver partecipato a soap tra cui "Centovetrine" e "Un posto al sole" e fiction tra cui "Non smettere di sognare". Inviata e conduttrice di programmi Rai e Mediaset, Emanuela per molti anni si è dedicata al volontariato nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma, Santuario dedicato al culto della Divina Misericordia fortemente voluto dal nostro amato Papa Giovanni Paolo II.

Premiata anche l’attrice Maria Grazia Cucinotta, la conduttrice televisiva Antonella Clerici, l’attore Riccardo Scamarcio, la showgirl Miriana Trevisan, e il politico e giornalista Francesco Pionati. Saranno presenti anche rappresentanti del mondo scientifico, come il Professor Gianluca Franceschini e lo psicologo Andrea Giostra, insieme a figure religiose come Suor Paola D’Auria e Don Sergio Marcanzin.

Un elemento di grande rilievo per questa edizione è la partecipazione di ospiti internazionali di grande prestigio, tra cui l’emittente televisiva UnoItalia TV, la prima TV in Svizzera dedicata agli italiani nel mondo. UnoItalia TV, con la sua missione di rappresentare e dare voce alla cultura italiana all’estero, sarà tra gli ospiti d’onore dell’evento. Questa partecipazione evidenzia il ruolo cruciale dei media nella diffusione di messaggi di pace e solidarietà a livello globale, un impegno che si allinea perfettamente con i valori celebrati dal premio.

Il Premio Internazionale Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace non è solo un’occasione di celebrazione, ma anche di riflessione su temi sociali di grande rilevanza, come la pace, l’uguaglianza e la lotta contro la violenza di genere. Parte integrante del Progetto A.MA.MI., lanciato nel 2018 per sensibilizzare contro il femminicidio,

Con la conduzione di Nino Capobianco e la Dottoressa Margherita Frappa, Docente impegnata nel settore della Cultura di cui attualmente è Assessore al Comune di Ladispoli, nonché Presidente della “Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana” , questa serata rappresenta un tributo alla memoria di uno dei pontefici più influenti del XX secolo , ma anche un invito al dialogo e alla costruzione di un mondo più giusto e pacifico.