Questa mattina è approdata al molo Marullo la nave scuola "Palinuro" della Marina Militare per la prima tappa della campagna d’istruzione a favore degli allievi del 1° corso della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia. Quest’anno la nave, già ambasciatrice dell’associazione Marevivo, per cui ha issata a riva la bandiera, ospita una mostra itinerante per la ecosostenibilità e la transizione ecologica.

Durante la sosta a Milazzo verranno organizzati incontri anche con la partecipazione delle scuole cittadine. Dopo l’attracco e le consuete formalità di rito, il comandante dell’unità capitano di fregata Mario Esposito, accompagnato dal comandante della Capitaneria di porto Luca Torcigliani, è stato ricevuto in visita ufficiale al Comune dal Sindaco Pippo Midili, al quale ha consegnato il crest della nave e ha fornito tante interessanti informazioni storiche sulla nave varata in Francia nel 1934 col nome di “Commandant Louis Richard”. Nel 1950 è stata acquistata dalla Marina Militare ed adeguata prendendo il nome di “Palinuro” e venendo destinata all’addestramento degli allievi sottufficiali, che ricevono a bordo il loro battesimo del mare al termine del primo anno di corso. Il veliero Palinuro è una “Nave Goletta” ed è formato da tre alberi di cui quello prodiero, detto trinchetto, armato con vele quadre, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono armati con vele di taglio (rande, frecce e vele di strallo).

La superficie velica complessiva è di circa 1.000 mq., distribuiti su quindici vele. Nave “Palinuro” svolge due compiti principali: offrire il supporto necessario alla formazione degli Allievi Sottufficiali e contribuire alla proiezione d’immagine della Marina Militare. Il primo obiettivo si realizza durante le campagne d’istruzione annuali, quando a bordo della nave imbarcano, in aggiunta all’equipaggio, gli Allievi Marescialli, che affrontano diverse settimane di navigazione.

Per molti di loro si tratta della prima esperienza d’imbarco, durante la quale sono sottoposti ad un intenso programma di formazione nel settore marinaresco, della sicurezza, condotta della navigazione e nell’ambito etico-militare. Durante la sosta nel porto di Milazzo i cittadini potranno visitarla con le seguenti modalità: oggi, 14 giugno dalle 17:00 alle 19:00 e domani 15 giugno dalle 17:30 alle 19:00. Sempre domani è prevista la giornata realizzata assieme a Marevivo, il cui programma prevede dalle 9:00 alle 12:00 la consegna degli attestati “Delfini Guardiani” agli alunni delle classi primarie degli Istituti comprensivi di Milazzo.

Alle 16:30 la visita degli studenti dell’ITET “Da Vinci” di Milazzo, a seguire un incontro sul tema “Economia circolare e transazione energetica”, cui, dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del direttore generale di Marevivo Carmen Di Penta e del presidente dell’Area marina protetta Giovanni Mangano, interverranno Giulia Visconti, direttrice dell’AMP Capo Milazzo, Enrico Ambrogio, presidente di Ecotyre e Mariella Gattuso, direttore di Marevivo Sicilia. La “Palinuro” lascerà il porto di Milazzo giovedì 16.