Il brano estivo con sonorità reggaeton e tropicali.

La cantante sarda Frenetika presenta il suo nuovo singolo “Caliente”, disponibile sugli stores digitali e dal 19 luglio nelle radio in promozione nazionale. Il brano è estivo, caratterizzato da sonorità reggaeton, tropicali, caraibiche e trasmette un’energia del tutto nuova, adatta ad ogni contesto in cui è possibile esprimere sé stessi, senza alcun filtro. Le sensazioni trattate sono quelle della libertà, della spensieratezza e del divertimento senza limiti: solo il mare ed il caldo sono in grado di far provare al pubblico questa rinnovata tranquillità.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/4PxFgHmVekY8fGZwPRxln8?si=UuH8SADlR0SAJh7xV_2kJg

Storia dell’artista

Frenetika è il nome d’arte della cantante sarda Alessia Sotgiu, nata nel 2000 e appassionata di musica sin da bambina. All’età di quattro anni, inizia a partecipare a diversi concorsi di canto, riscuotendo i primi successi dalla critica. La svolta musicale avviene nel 2020, durante la quarantena: grazie al reggaeton, il suo genere prediletto, esprime pienamente sé stessa nei brani. Dopo aver pubblicato diversi singoli dalle sonorità spagnole e tropicali, nel 2024 inizia un nuovo percorso di maturità artistica, unendo il reggaeton e la drill.

Instagram: https://www.instagram.com/frenetikaaa/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@frenetikaaaa?_t=8nxGdGv0mjh&_r=1