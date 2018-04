Che cosa implica il Maccabees Update nei risultati delle ricerche su Google

Tra il 12 e il 14 dicembre è stato lanciato da parte di Google un nuovo aggiornamento del proprio algoritmo: Maccabees Update.

La sua introduzione fu giudicata una vera e propria sorpresa, perché il mese di Dicembre è conosciuto, in ambito SEO, per essere un periodo di calma, dove Google tende a mantenere i risultati di ricerca stabili, proprio per non interferire nelle "campagne" natalizie effettuate dalle aziende.

Quelle modifiche sono state mirate e rivolte principalmente al core algorithm.

Oggi, siamo in grado di affermare che la novità di Maccabees Update è legata alla penalizzazione delle landing pages create seguendo la tecnica chiamata "Keywords Permutation".

Per questo motivo è importante che tutti i siti effettuino un'accurata analisi della propria politica SEO al fine di rimuovere eventuali problematiche che potrebbero essere sorte con questo aggiornamento, danneggiando il posizionamento del sito all'interno degli indici.