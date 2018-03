Incidente aereo in Nepal: un aereo si è schiantato nell'aeroporto di Kathmandu, almeno 50 vittime

Un aereo si è schiantato in un campo di calcio vicino all'aeroporto di Kathmandu, in Nepal.

L'aereo, un turboelica della Bombardier, trasportava 72 passeggeri di nazionalità cinese, nepalese, bengalese e maldiviana.

Nell'incidente sono morte almeno 50 persone, mentre le restanti sono disperse o gravemente ferite, ricoverate nel locale ospedale.

Per il momento ignote le cause dell'incidente. Secondo alcune testimonianze l'aereo avrebbe ridotto visibilmente la propria velocità durante la fase atterraggio, perdendo così l'assetto di volo e andando a finire, una volta toccato terra, in un campo adiacente alla pista.