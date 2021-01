il prossimo 14 gennaio si terrà una videoconferenza online sul Venezuela, sarà un occasione per avere più informazioni sulla situazione del paese. Una diretta streaming che vuole affrontare non solo la situazione di questo paese, ma per analizzare le caratteristiche del cosiddetto "Socialismo del XXI secolo".

Il tutto avverrà con la presenza della giornalista Geraldina Colotti che in questi anni ha seguito con particolare attenzione le vicende della Repubblica Bolivariana.

Venezuela

ieri, oggi, domani

14 gennaio ore 20:30

con:

Geraldina Colotti

parleremo di:

elezioni in Venezuela e insediamento nuova Assemblea Nazionale

il Venezuela di fronte all’imperialismo

il socialismo del XXI secolo

diretta sui canali YouTube

Collettivo Comunista Broz – Veneto Orientale

CCL – Coordinamento Comunista Lombardia

e sulle pagine Facebook:

Collettivo Comunista Broz-V.O.

CCL-Coordinamento Comunista Lombardia



Organizzatori:

Coordinamento Comunista Broz – Veneto Orientale

La Commissione politica di Coordinamento Comunista Lombardia, Coordinamento Comunista Toscano, Piattaforma Comunista – per il Partito Comunista del Proletariato d’Italia

Associazione Nazionale di Amicizia Italia – Cuba circolo di Pordenone