Federica Zei, ballerina e coreografa, è una delle opinioniste della quarta edizione di The Coach, il talent show condotto da Agata Reale in onda dal lunedì al venerdì alle 19.00 su 7Gold. Un ruolo ottenuto dopo la partecipazione dello scorso anno, dove è stata tra i coach concorrenti, che Federica ritiene più adatto a lei.

“Nella vita di tutti i giorni, con le mie allieve e i miei stage, mi ci rivedo tantissimo come coach. A livello artistico-televisivo, invece, no. Mi sono sempre più ritenuta adatta, nel contesto di The Coach, a fare l’opinionista. Sono sempre stata giudicata nella vita, anche perché nel mio lavoro da ballerina devi essere sempre scelta. Da opinionista, sono stata invece molto più tranquilla, perché ho potuto dare i miei giudizi senza venire messa in discussione”.

Insieme alla Zei, l’altra opinionista fissa del programma è diventata Luisella Sordini. Le due donne sono state affiancate ai confermati Antimo Lomonaco e Vincenzo Beltempo.

“Luisella è una bellissima persona e un grandissima professionista. Inizialmente, col nostro ingresso, c’è stato un po’ di scombussolamento negli opinionisti. Gioco forza, i meccanismi di due persone, ossia Antimo e Vincenzo, sono diventati quelli di quattro persone, visto che c’eravamo anche io e Luisella. Quando si tratta di professionismo, però, alla fine ognuno prende il suo posto e capisce dove deve stare. Ed è per questo che il quartetto ha funzionato”.

Certa di essere stata un’opinionista leale, puntigliosa, sincera al mille per mille e molto tecnica, Federica ha tenuto ad essere onesta, proprio come nella vita di tutti i giorni, e a precisare sempre ciò che le piaceva oppure no. Un’esperienza, quella da opinionista, che rifarebbe, qualora capitasse. Crede, inoltre, che The Coach funziona di anno in anno perché sa rinnovarsi e seguire le mode, la mentalità e i modi di vivere delle persone che cambiano costantemente, offrendo così uno spettacolo sempre nuovo ed entusiasmante da vedere. Merito anche della splendida conduzione di Agata Reale.

“Agata è una grande donna. Anche se non sta vivendo un bel momento, è riuscita a fare l’impensabile. Da guerriera quale è, ha lavorato con tanta professionalità. Abitiamo lontane, altrimenti ci vedremo più spesso”.