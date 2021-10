Ieri notte tutte le 367 persone che erano a bordo della Geo Barents, gestita dalla ong Medici Senza Frontiere, sono sbarcate nel porto di Palermo.

I migranti sono stati accolti anche dal sindaco Leoluca Orlando, ringraziato dall'equipaggio della nave.

Grazie a #Palermo e a @LeolucaOrlando1 per la calorosa accoglienza alla #GeoBarents e alle persone a bordo. https://t.co/yCe0KQKP0x — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) October 28, 2021



Come ha ricordato Alarm Phone, non solo le ONG, ma anche le navi commerciali stanno salvando vite in mezzo al mare mare, sostituendo il vuoto lasciato nel Mediterraneo dai governi dell'Unione europea. L'ultima in ordine di tempo, la petroliera Hafnia Malacca che ha preso a bordo 71 persone, adempiendo al dovere di salvare le persone che in mare hanno bisogno d'aiuto.





Crediti immagine: @MSF_ITALIA