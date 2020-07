Partenza subito a Razzo per la trasmissione di Maria de Filippi Temptation Island condotta come sempre in versione Nip da Filippo Bisciglia. Collaudato condutture che ha già dimostrato la sua bravura negli anni passati del format.

Rispetto agli anni passati questo Casting di Temptation Island 2020 si presenta con qualche anno in più, ma sopratutto un pò meno NIP rispetto agli altri anni. Diciamo che è quasi VIP.

Questo anno sembra particolarmente focoso infatti molte coppie sono apparse in crisi come non mai. In particolare Ciavy e Veronica che ha confessato che magari lui ha avuto qualche tradimento in piu' di quello che ha confessato.

Ma anche Andrea è molto arrabbiato con la sua fidanzata e si definisce troppo buono per lei.

Ma forse il più arrabbiato di tutti è proprio Alessandro che non ci sta a passare per quello che non è per questo motivo ha chiesto subito di avere un falò di confronto immediato. Staremo a vedere.