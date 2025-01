Quest’anno la Befana dell’Associazione AssoTutela, ha davvero superato ogni barriera e confine, cercando di portare in più ospedali possibili, le calze che il Presidente Michel Emi Maritato con Oasi park, e Stefania Pezzopane hanno disposto per i piccoli pazienti ricoverati negli ospedali e nelle case famiglia dislocate su tutto il territorio nazionale.

L’evento di beneficenza è iniziato con la visita della Befana presso la casa famiglia San Gregorio de L’Aquila, per poi raggiungere il reparto di chirurgia pediatrica dell’Ospedale San Camillo Forlanini di Roma.

Anche il Pronto Soccorso Pediatrico Neonatale e la Terapia Intensiva Pediatrica e Neonatale presso la struttura Ospedaliera “Gemelli” di Roma, ha aperto le porte dei reparti ai dolci pensieri del Presidente.

Tra genitori increduli e personale Sanitario sempre attento e disponibile ad accogliere gli eventi benefici di AssoTutela, anche il Nomentana Hospital, ha le calze dell’Associazione, per i piccoli pazienti ricoverati in questi giorni.

Dolci anche per tutti i bambini rifugiati dalla guerra in Ucraina, presso il centro di accoglienza Boccea (Roma).

Tra le Case Famiglia visitate, viene annoverata anche la struttura in Via delle Nespole a Centocelle (Roma).

L’ultima consegna della Befana di AssoTutela, chiuderà gli eventi benefici di questi giorni ed è prevista per sabato 11 gennaio, presso l’Ospedale Moscati di Napoli.

La soddisfazione, negli occhi del Presidente di AssoTutela Michel Emi Maritato, e di tutti i volontari che hanno partecipato a questi appuntamenti conferma, che le azioni fatte con il cuore, in tempi difficili come i nostri, portino speranza e amore, dove più serve, donando la speranza per il futuro.