Il 23 dicembre sarà una serata speciale. Torna in scena, per un’unica data a Roma, questa commedia comica che dal 2015 sta girando l’Italia… ” Il figliol prodigo 3.0″ al CineTeatro33 ore 21, e stavolta a scopo benefico. Una serata all’insegna delle risate, della beneficenza e lo spirito del Natale.

Il Figliol Prodigo è una commedia scritta da Paciullo e Nino Taranto, con il quale lavorano ormai da svariati anni. E’ la storia di un padre e un figlio. Paciullo il figlio, è il prodotto di una scappatella. Non conosce bene il padre perché ha sempre abitato con la madre. Diciamo che, a 18 anni, questo figlio si innamora di una giapponese e va a vivere per 15 anni in Giappone.

Quando la fidanzata straniera lo lascia, questo ragazzo ritorna in Italia e va a casa del padre per conoscerlo. Soltanto che, dopo tanti anni, ha assimilato le abitudini e le attitudini della nazione estera e quindi trasforma il giardino dell’abitazione in un giardino zen. Ciò farà nascere lo scontro tra la romanità del padre e la cultura giapponese del figlio, che in realtà è romano. Ci sono, insomma, una serie di contrasti divertenti su Roma e sul Giappone. E’ una commedia molto esilarante.

Ingredienti che hanno contraddistinto quest’opera molto apprezzata dal pubblico con tante repliche.