Passioni Senza fine 2.0, il popolarissimo radiodramma firmato da Giuseppe Cossentino, conferma il suo successo con un seguito di oltre 5 mila ascoltatori. Nonostante il cambio cast e le nuove storie il radiodramma continua ad appassionare gli internauti che interagiscono, commentano e condividono le puntate pubblicate. Intanto, nelle ultime pubblicazioni online, negli episodi 28 e 29 abbiamo fatto la conoscenza di un nuovo personaggio, Lorenzo Marasco che ha la voce energica, pastosa e coinvolgente dell'attore e doppiatore Fabio Telesca.

Un personaggio che nel corso delle puntate riserverà tante sorprese e colpi di scena, di quelli belli, oscuro ed enigmatico Lorenzo interpretato magnificamente da Telesca sicuramente farà breccia nel cuore del pubblico passionale del serial più famoso della rete.

Intanto andiamo a conoscere un pò il percorso artistico del giovane e talentuso Fabio.

Nasce a Roma il 21 Agosto 1992. Vive a Potenza fino a diciannove anni. Sin dai primi anni mostra uno spiccato interesse nei confronti dell'arte, della musica ma soprattutto della recitazione. Comincia a seguire corsi di formazione teatrale a Potenza presso il Teatro Francesco Stabile. Nel 2013 ritorna nella città natale e nel 2016 consegue presso l'Accademia d'arte Drammatica Cassiopea il diploma di Attore. Dal 2014 ha intrapreso, parallelamente alla carriera di attore per teatro, cinema, tv, anche il percorso per il doppiaggio di serie televisive, film e documentari. Nel 2018 vince il premio CinemadaMare come Miglior Attore protagonista per il film " Escape " con la regia di João Mestre.

Nel 2019 viene selezionato da Angelo Maggi e Claudio Sorrentino per due concorsi di doppiaggio arrivando ad entrambi finalista. Nello stesso anno debutta alla conduzione del festival cinematografico internazionale CINEMADAMARE.

Insomma, un percorso degno di nota per un futuro ricco di nuovi e tanti altri successi.