Al Grande Fratello VIP 4, Antonio Zequila ha affermato di avere avuto una storia con Valeria Marini quando erano molto giovani.

Vero? Falso? Il concorrente ha condito la sua storia con una serie di particolari tali da sembrare attendibili, ma Valeria ha smentito tutto, dicendo di non aver mai posseduto o utilizzato la macchina e lo scooter cui Zequila ha fatto cenno.

Secondo Antonio Zequila i fatti risalirebbero a quanto lui e lei erano molto giovani. Ossia al 1991, quando Antonio era già affermato e mentre Valeria Marini muoveva i primi passi.

Oggettivamente, al momento, su questo flirt non esisterebbero riscontri. In ogni modo Valeria Marini è entrata dentro il programma Grande Fratello come concorrente ufficiale.