Mentre Biden, sempre più sperso, vaga tra i prati di un resort nel salento incolpando Hamas di qualcosa di cui ha quasi sicuramente perso memoria, la situazione a Gaza continua a peggiorare... di giorno in giorno.

Queste le più recenti testimonianze raccolte e diffuse dall'ufficio stampa di ActionAid dalla Striscia, dove la continua carenza di carburante sta causando gravi ripercussioni sugli ospedali, con conseguenze particolarmente preoccupanti per le donne incinte che necessitano di cure mediche urgenti.

La nuora di Nuha ha partorito presso l'ospedale Al-Awda, nel nord di Gaza, gestito dal partner di ActionAid, Al-Awda. L'ospedale ha recentemente ripreso i servizi nonostante l'assedio dell'esercito israeliano abbia danneggiato gravemente la struttura. Racconta Nuha: "Purtroppo non c'era un'ambulanza disponibile per trasportarla a causa della mancanza di carburante. Abbiamo dovuto accompagnarla a piedi fino all'ospedale. Chiediamo al mondo di fornire carburante agli ospedali. Gli ospedali sono essenziali per la gente, per ricevere cure e per le donne incinte per seguire la loro gravidanza".

Il dottor Mohammad Salha, direttore ad interim dell'ospedale di Al-Awda, nel nord di Gaza, ha dichiarato: "Da oltre 50 giorni l'ospedale è senza carburante e forniture mediche. Il carburante che abbiamo è sufficiente solo per due settimane. Di conseguenza, stiamo riducendo i nostri interventi e non possiamo far funzionare i grandi generatori. Molti servizi, inclusi quelli di maternità e ginecologia, ne risentono gravemente. Anche la nostra sala operatoria, che non funziona a pieno regime... Anche il nostro laboratorio ne risente. Non possiamo fare molte analisi, come quelle ortopediche, e abbiamo a che fare con molti pazienti. Il 70% delle persone colpite dall'aggressione israeliana ha bisogno di interventi ortopedici".

Il valico di Rafah, principale punto di ingresso del carburante a Gaza, è chiuso dal 7 maggio. La quantità di aiuti, compreso il carburante, è drasticamente diminuita, peggiorando la già disastrosa situazione umanitaria. Anche infrastrutture chiave come gli impianti di desalinizzazione dell'acqua e le strutture fognarie faticano a operare senza sufficiente carburante, limitando la produzione di acqua potabile e aumentando il rischio di tracimazione delle acque reflue. Oltre al carburante, sono urgentemente necessarie maggiori forniture di cibo, acqua e medicinali per evitare malnutrizione, disidratazione e malattie. "Siamo senza verdura, frutta e cibo fresco da più di due mesi. Ora abbiamo solo farina e scatolette, il che si ripercuote sulla nutrizione dei bambini e delle donne. Non c'è latte per molti bambini e forniamo solo una lattina di latte per ogni neonato. Durante l'assedio, l'esercito israeliano ha preso di mira il quinto piano di Al-Awda, distruggendo i serbatoi d'acqua e lasciandoci senza acqua sana e filtrata, il che danneggia sia il personale che i pazienti", ha concluso il Dottor Mohammad Salha.

Riham Jafari, Coordinatrice per l'Advocacy e la Comunicazione di ActionAid Palestina, ha dichiarato: "Gli aiuti che entrano attualmente a Gaza non sono sufficienti a soddisfare l'enorme e crescente bisogno umanitario. Chiediamo che il valico di Rafah venga riaperto immediatamente, che sia consentito l'ingresso senza ostacoli di ulteriori aiuti e carburante a Gaza e che sia garantita la sicurezza degli operatori umanitari. Continuiamo a sollecitare tutte le parti ad accettare subito un cessate il fuoco permanente".

In una intervista odierna rilasciata ad Al Jazeera, il direttore dell'agenzia ONU World Food Programme, Carl Skau, ha riportato ciò di cui è stato testimone in una recentissima visita all'interno della Striscia, riferendo dell'enormità della distruzione e del "senso di stanchezza e sfinimento" delle persone che sono oltre il limite della sopportazione per quanto sono costrette a subire da otto mesi.

Inoltre, la sicurezza rimane una "seria preoccupazione" per gli operatori umanitari, la cui attività continua ad essere ostacolata dagli israeliani ai posti di blocco, dove sono costretti ad attendere ore e ore...

Skau ha poi ricordato che la carenza di acqua e di servizi igienico-sanitari, in aggiunta alla scarsità di cibo, finiscono per essere un mix mortale per le persone più deboli, a partire dai bambini... per i quali il numero di coloro a rischio carestia sta aumentando di giorno in giorno.

Nel frattempo, il "famoso" molo creato dagli Stati Uniti per far arrivare gli aiuti al centro Gaza, sarà spostato più a nord, ad Ashdod, in Israele. Al trasferimento corrisponderà la terza interruzione in un mese delle operazioni per la fornitura di beni essenziali. Le consegne di aiuti dal molo costruito negli Stati Uniti sono iniziate a metà maggio, ma sono state interrotte alla fine dello stesso mese quando parti della struttura sono state disancorate a causa del mare agitato. Attraverso il molo, finora, sono state più di 3.500 le tonnellate di aiuti, anche se le consegne spesso incontrano ritardi e altri ostacoli all'interno di Gaza.



Intanto il conflitto prosegue, sia al confine del Libano che nella Striscia dove, secondo le brigate Qassam, Israele avrebbe ucciso due dei suoi concittadini detenuti dal 7 ottobre a seguito del bombardamento di una abitazione nel centro di Rafah.