Dopo un anno dall'ultima maratona, Italia 1 proporrà ogni domenica un capitolo di ''Pirati dei Caraibi'', la celebre saga incentrata sulle avventure del pirata Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp.



Il primo capitolo, La Maledizione della Prima Luna, è andato in onda domenica 14 Marzo alle ore 21.20 e, nel corso delle prossime settimane, sarà possibile vedere i successivi capitoli, sempre su Italia 1.

Ecco l'ordine completo della maratona:

La maledizione della prima luna

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, regia di Gore Verbinski (2003)

La maledizione del forziere fantasma

Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, regia di Gore Verbinski (2006)

Ai confini del mondo

Pirates of the Caribbean: At World's End, regia di Gore Verbinski (2007)

Oltre i confini del mare

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides), regia di Rob Marshall (2011)

La vendetta di Salazar

(Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, regia di Joachim Rønning e Espen Sandberg (2017)



Ci sarà un sesto capitolo della saga?

Ad oggi, non ci sono notizie certe, ma stando alle informazioni trapelate dalla Disney, le riprese del sesto capitolo potrebbero essere terminate entro il 2022. Questa volta il protagonista non sarà più il temibile Jack Sparrow, ma a vestire il ruolo di protagonista potrebbe esserci Margot Robbie, soprattutto a causa degli scandali che hanno coinvolto Johnny Depp.