La prima tappa del Papa, una volta lasciato il Gemelli, è stata la Basilica di Santa Maria Maggiore, tappa obbligata di ogni inizio/fine viaggio, dove i pontefice è arrivato intorno alle 9.30. Dalla Basilica, il Papa ha fatto ritorno in Vaticano, dopo una breve tappa all'Istituto Maria Santissima Bambina, dove le suore sono riunite per il capitolo generale.

Sebbene il calendario della Sala stampa vaticana riporti la Messa dei Santi Pietro e Paolo del 29 giugno come prossimo impegno del Papa, il direttore Matteo Bruni ha già dichiarato che il pontefice presenzierà l'Angelus di domenica e le udienze dei prossimi giorni salvo quella generale di mercoledì 21 giugno, annullata per salvaguardare il recupero post operatorio.

Francesco ha lasciato il Gemelli poco prima delle 9, salutato dalla folla di persone e giornalisti accalcata all'ingresso del Policlinico. "Sono ancora vivo" ha detto il pontefice a chi gli ha chiesto come stesse prima di lasciare l'ospedale a bordo della Fiat 500L, per poi riassumere con "tanto, tanto dolore" un commento sul naufragio in Grecia del barcone con 750 migranti a bordo.

Il Papa esce dal Gemelli e pensa ai migranti morti in Grecia: "Tanto dolore" - Vatican News @SalvoCernuzio

https://t.co/VEkH0nKAZa pic.twitter.com/4FyezdHKBb — Vatican News (@vaticannews_it) June 16, 2023

Per il professor Alfieri, il chirurgo che lo ha operato, "il Papa sta bene. Il Papa ha confermato tutti i viaggi [a Lisbona per la Gmg e la Mongolia a fine agosto, ndr]... li potrà affrontare meglio di prima perché adesso non avrà più il disagio dei disturbi precedenti. Sarà un Papa più forte. Gli abbiamo chiesto di fare un po' di convalescenza, sono certo che stavolta ci ascolterà un po' di più perché lo attendono degli appuntamenti importanti e ha già detto personalmente che li osserverà tutti quanti, compresi i viaggi.

Il Santo Padre ha voluto ringraziare tutto il personale infermieristico, tutti gli operatori sanitari, tutti i medici. Ha voluto ringraziare tutta la direzione, perché quando viene qui il Papa tutto l'ospedale continua a lavorare, nessuno viene lasciato indietro... Ha avuto anche un colloquio personale con un nostro collega che non sta bene, un momento questo molto toccante oltre a quello vissuto nell'ospedale pediatrico".





