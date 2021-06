Stavolta la Germania non è riuscita ad arrivare nemmeno alle semifinali del torneo che la vedeva tra le favorite. Una rarità. Sarà invece l'Inghilterra ad accedere ai quarti di Euro 2020... altra rarità, dato che gli inglesi sono soliti farsi eliminare ai primi turni.

Invece, a Wembley la squadra di Southgate è riuscita a battere con merito la Germania per 2-0 e ai quarti sfiderà a Roma, all'Olimpico, la vincente tra Svezia e Ucraina.

La partita si è sbloccata nell'ultimo quarto d'ora della ripresa. Al 75' è Sterling a dare il via all'azione del gol sulla trequarti. Dopo una serie di rapidi passaggi, dalla sinistra Shaw mette al centro dell'area un perfetto rasoterra che lo stesso Sterling non può che appoggiare facilmente in rete, portando l'Inghilterra sull'1-0!

La Germania prova subito a reagire e Müller, dopo essersi fatto respingere dalla barriera un calcio di punizione che avrebbe potuto rappresentare un pericolo per la porta di Pickford, all'81' ha l'occasione per portare il risultato in parità.

Sterling sbaglia un passaggio all'indietro e regala la sfera a Havertz, che serve sulla corsa Müller mettendolo in pratica a tu per tu con il portiere inglese. Il numero 25 tedesco calcia con il destro sul primo palo ma fallisce, seppur di pochissimo, lo specchio della porta.

E per la regola del gol sbagliato gol subito, 5 minuti dopo arriva il raddoppio dell'Inghilterra, ancora una volta con un cross dalla sinistra, stavolta di Grealish, che Kane finalizza con un colpo di testa ravvicinato, su cui Neuer non può intervenire.

La Germania non si arrende, ma non riesce a creare occasioni tali da consentirle di riagguantare il risultato.







