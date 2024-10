In occasione della IV Edizione della Giornata di “Educazione allo Sport”, patrocinata dall’Amministrazione Comunale ed organizzata dal “Movimento Sportivi Milazzesi” in programma domenica 6 ottobre, il centro cittadino sarà chiuso al traffico.

Il Comandante della Polizia locale Giacomo Villari con propria ordinanza ha disposto la modifica della segnaletica stradale per assicurare il corretto svolgimento dell’evento, che interesserà l’area compresa tra via Francesco Crispi n. 1 (incrocio con via Cassisi) – Piazza della Repubblica – Via Marina Garibaldi (sino all’incrocio con via Cristoforo Colombo) e si protrarrà per l’intera giornata.

In virtù di ciò è stato deciso dalle ore 06:00 alle ore 20:00 di domenica il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie: Francesco Crispi (da incrocio con via Cassisi); Piazza della Repubblica; Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra la via F. Crispi e la via C. Colombo); Piano Baele (da Piazza della Repubblica sino all’incrocio con via C. Borgia); Piazza C. Duilio - Via Pescheria; M. Nardi (tratto compreso tra via Marina Garibaldi e via C. Borgia); N. Ryolo (tratto compreso tra via G. Medici e via C. Borgia). Le stesse strade ovviamente saranno per l’intera giornata isola pedonale.

Istituito altresì il senso unico di marcia della via N. Ryolo in direzione Est-Ovest verso la via C. Borgia.