Venerdì 20 Maggio, dalle ore 17:00, nello store di Piacenza di Divani&Divani, in via Emilia Parmense 137, la Famiglia Sala, affiliati a Divani&Divani by Natuzzi da oltre 28 anni, vi aspetta per un aperitivo sportivo con Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che ha battuto la scorsa settimana Cisterna 3-1 e si è qualificata per la Challenge Cup. Durante l'evento saranno presenti 4 atleti, il coach Lorenzo Bernardi e il team Manager Alessandro Fei e sarà offerto ai partecipanti oltre all'APERITIVO SPORTIVO un "comodo omaggio".



La Famiglia SALA con la propria azienda che ha sponsorizzato il Volley Piacenza nella stagione 21/22, organizzerà questo evento che vuole unire sport e benessere e che vedrà protagonisti gli atleti Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che saranno testimonial di questo appuntamento direttamente nello store, fresco di restyling.



"E' stata una stagione lunga, che emozione vincere"- ha dichiarato il Capitano della Gas sales, Brizard. Grazie ai nuovi innesti della stagione, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha dimostrato di avere tutte le carte per essere tra le big del campionato più bello al mondo, aggiudicandosi il quinto posto e un pass assicurato nelle competizioni UE. Tra i campioni che hanno contribuito alla crescita della società il DG Hristo Zlatanov, il Team Manager Alessandro Fei e coach Lorenzo Bernardi. Fondamentali il capitano Antoine Brizard, oro olimpico a Tokyo, i campioni d'Europa Francesco Recine e Leonardo Scanferla, il libero campione del mondo under 21 Damiano Catania. Grazie al contributo di tutti, la squadra piacentina ha ottenuto sempre maggiori riconoscimenti e ottimi risultati che fanno ben sperare anche per il prossimo anno.



Il noto brand DIVANI&DIVANI by Natuzzi è sinonimo di comfort, design e tendenze per la casa e promuove da sempre il benessere e l'armonia, valori fondamentali per tutti e anche per gli sportivi, per i quali il wellness è il vero lifestyle. Nella collezione di divani attuale sono tante le novità ideali per il nostro benessere, come i modelli Motivazione, Portento, Kartun e tanti altri. Non manca il servizio "Consegna Lampo" su alcuni articoli che possono essere consegnati direttamente a casa dei clienti entro 10/15 giorni.



Quindi per questo evento non potevano esserci testimonial migliori dei componenti della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, guidata dalla presidente Elisabetta Curti, che, in sole 4 stagioni di vita, conta una scalata dall'A2 alla SuperLega, la vittoria della Coppa Italia di A2, la partecipazione alla Semifinale di Coppa Italia di A1 e ora può guardare all'Europa.



Il benessere ben si accorda con le confortevoli meraviglie di modelli DIVANI&DIVANI by Natuzzi che da oltre 60 anni questo brand crea e realizza, portando l'eccellenza del made in Italy su tutto il territorio nazionale, con un occhio particolarmente attento al wellness, contraddistinto dal pensiero sostenibile e dall'attenzione per il green.



Sedute, complementi di arredo e accessori, danno vita a un total look siglato da designer famosi che hanno contribuito a portare il successo dell'azienda a livello internazionale.



L'anima wellness del marchio è evidente anche nei processi produttivi, tutti gestiti all'insegna della sostenibilità. Infatti, le sue fabbriche utilizzano energia rinnovabile adeguandosi alle certificazioni di standard qualitativi per i materiali in uso.

Vieni a brindare con i campioni! Insieme !